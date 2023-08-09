الشرطة على موعد مع النصر المدجج بالنجوم وسط "ارتفاع حرارة" محمود المواس

شفق نيوز/ يخوض فريق نادي الشرطة العراقي اليوم الاربعاء على استاد مدينة الامير سلطان، بأبها، الاختبار الأصعب له في البطولة العربية للأندية الابطال لكرة القدم "كأس الملك سلمان"، عندما يصطدم بنادي النصر السعودي في نصف النهائي البطولة، عند الساعة السادسة عصرا في مباراة لاتقبل القسمة على اثنين.

وسيرتدي الشرطة العراقي الزي الاخضر بينما يرتدي النصر الزي الاصفر .

وفجر الشرطة العراقي مفاجآت غير متوقعة في دور مجموعات وربع النهائي، حيث تسبب في إقصاء الثنائي التونسي الصفاقسي والترجي، قبل أن يسحق السد القطري برباعية لهدفين في الدور ربع النهائي للبطولة .

وتحقق أمل نجم هجوم الشرطة، محمود المواس، بمواجهة كريستيانو رونالدو وساديو ماني في المربع الذهبي، حيث اعترف بذلك في حديثه بعد الفوز على السد القطري في افتتاح ربع النهائي .

وقال محمود المواس، عندما قابلت رونالدو في فندق الإقامة ارتفعت درجة حرارتي، وكم تمنيت مواجهة نجوم العالميين مثل رونالدو وماني.