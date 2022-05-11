الشرطة على بعد خطوة من التتويج بالدوري العراقي بفوزه على نفط ميسان

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الشرطة من تحقيق الفوز على نفط ميسان اليوم الاربعاء بدوري الكرة الممتاز بنتيجة 2-0، في المباراة التي ضيفها ملعب ميسان الاولمبي لحساب الجولة 31 لدوري الكرة الممتاز.

سجل بسام شاكر هدف الشرطة الأول في الدقيقة 42 من الشوط الاول، وجاء الهدف الثاني من كرة ثابتة نفذها محمود المواس بنجاح في الدقيقة 90 +3 ليعلن الهدف الثاني للشرطة.

وبهذه النتيجة عزز فريق الشرطة صدارته برصيد 79 نقطة، بينما تجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة 36 بالمركز الثاني عشر.

وتوقفت المباراة 22 دقيقة بسبب انطفاء الانارة في ملعب نفط ميسان مما استدعى لتمديد الحكم محمد طارق الوقت مدة 22 دقيقة كتعويض للتوقف.

كما شهدت المباراة طرد حارس مرمى نفط ميسان لمنعه متعمدا ابعاد الكرة بيده عندما كان متقدما في خارج منطقة الجزاء، والكرة في طريقها لهدف محقق عند الدقيقة الاولى من الدقائق الـ 22 التي منحها الحكم تعويضا لتوقف اللقاء بسبب انطفاء الانارة ليكمل نفط ميسان المباراة وشهد اللقاء طرد ثاني لاكرم رحيم من نفط ميسان قبل دقيقتين من نهاية اللقاء لتراكم البطاقات.

يذكر ان الشرطة بحاجة لثلاث نقاط فقط ليحسم اللقب باسمه .