سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الشرطة على بعد خطوة من التتويج بالدوري العراقي بفوزه على نفط ميسان

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-11T21:43:42+0000
الشرطة على بعد خطوة من التتويج بالدوري العراقي بفوزه على نفط ميسان

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الشرطة من تحقيق الفوز على نفط ميسان اليوم الاربعاء بدوري الكرة الممتاز بنتيجة 2-0، في المباراة التي ضيفها ملعب ميسان الاولمبي لحساب الجولة 31 لدوري الكرة الممتاز.

سجل بسام شاكر هدف الشرطة الأول في الدقيقة 42 من الشوط الاول، وجاء الهدف الثاني من كرة ثابتة نفذها محمود المواس بنجاح في الدقيقة 90 +3 ليعلن الهدف الثاني للشرطة.

وبهذه النتيجة عزز فريق الشرطة صدارته برصيد 79 نقطة، بينما تجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة 36 بالمركز الثاني عشر.

وتوقفت المباراة 22 دقيقة بسبب انطفاء الانارة في ملعب نفط ميسان مما استدعى لتمديد الحكم محمد طارق الوقت مدة 22 دقيقة كتعويض للتوقف.

كما شهدت المباراة طرد حارس مرمى نفط ميسان لمنعه متعمدا ابعاد الكرة بيده عندما كان متقدما في خارج منطقة الجزاء، والكرة في طريقها لهدف محقق عند الدقيقة الاولى من الدقائق الـ 22 التي منحها الحكم تعويضا لتوقف اللقاء بسبب انطفاء الانارة ليكمل نفط ميسان المباراة وشهد اللقاء طرد ثاني لاكرم رحيم من نفط ميسان قبل دقيقتين من نهاية اللقاء لتراكم البطاقات.

يذكر ان الشرطة بحاجة لثلاث نقاط فقط ليحسم اللقب باسمه .

related

الشرطة يختتم المرحلة الاولى بفوز على الديوانية

Date: 2022-01-16 18:03:36
الشرطة يختتم المرحلة الاولى بفوز على الديوانية

الشرطة يتلقى الخسارة الاولى بالدوري امام نفط الوسط

Date: 2022-04-04 21:38:21
الشرطة يتلقى الخسارة الاولى بالدوري امام نفط الوسط

الشرطة يفوز على الكهرباء بثلاثية نظيفة

Date: 2021-07-11 16:18:42
الشرطة يفوز على الكهرباء بثلاثية نظيفة

الشرطة يقفز للوصافة بعد الفوز على نفط البصرة

Date: 2021-02-10 15:24:39
الشرطة يقفز للوصافة بعد الفوز على نفط البصرة

الشرطة يفلت من كمين القاسم بفوز قاتل

Date: 2020-11-22 16:33:00
الشرطة يفلت من كمين القاسم بفوز قاتل

الشرطة يخطف ثلاث نقاط من الميناء في مباراة حمراء

Date: 2021-05-16 20:31:13
الشرطة يخطف ثلاث نقاط من الميناء في مباراة حمراء

لاعبان ينضمان لصفوف اربيل والشرطة

Date: 2021-02-17 20:44:32
لاعبان ينضمان لصفوف اربيل والشرطة

الشرطة يفوز على النجف ويحلق بصدارة الدوري

Date: 2022-01-10 15:12:10
الشرطة يفوز على النجف ويحلق بصدارة الدوري