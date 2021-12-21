الشرطة: إدارة أربيل أثبتت روحها الرياضية ودورها في وأد الفتنة

شفق نيوز/ أشاد نائب رئيس نادي الشرطة، رئيس النادي وكالة، غالب الزاملي، يوم الثلاثاء، بدور رئيس نادي أربيل وإدارته، مؤكداً أن ما قامت بها إدارة النادي يعكس عن الوجه الحقيقي لهذه المدينة.

وقال الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "الرياضة هي من توحد وتسهم في تدعيم العلاقات الطيبة"، مؤكداً أن "إدارة أربيل أثبتت أنها رياضية وتقوم بدور كبير في وأد الفتنة".

وأشار إلى أن "الادارتين التقيا في مديرية شباب ورياضة مدينة الصدر، بدعوة من المديرية"، لافتاً إلى أن "إدارة الشرطة ثمنت ما قامت به المديرية من مبادرة طيبة".

وتابع: "طلبنا من الأخوة في أربيل ألّا تتكرر مثل هكذا تداعيات سواء مع نادي الشرطة أو أي نادٍ آخر، وأن تكون علاقة طيبة ولتجمعنا الرياضة دائماً"، مشدداً على ضرورة "إعادة النظر بتوفير وسائل السلامة والأمان للوفود الرياضية كي لا تتكرر أحداث شغب مشابهة يقوم بها جمع قليل من الجماهير".

وأكد الزاملي، أن "إدارة الشرطة قبلت الاعتذار برحابة صدر، وستعمل على تعزيز وتوطيد العلاقات بين الناديين، ولاسيما أن جذور العلاقة تمتد لسنوات طويلة، فالرياضة توحد الجميع".

وخلص نائب رئيس نادي الشرطة، إلى القول إن "الخلافات وأعمال الشغب تحدث في كل ملاعب العالم، لكن لا يرغب أحداً أن تحدث بملاعب العراق كافة، ويتم العمل على بناء العلاقات الطيبة بين رياضيي العراق".

ويوم أمس، استقبلت ادارة نادي الشرطة، إدارة نادي اربيل في بغداد وتم تقديم الاعتذار الرسمي لإدارة الشرطة لما قام به البعض القليل من جمهور نادي أربيل خلال مباراة الفريقين الأخيرة.

يشار إلى أن مباراة فريقي الشرطة واربيل التي جرت على ملعب فرانسو حرير في عاصمة اقليم كوردستان اربيل في الرابع من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العراق لكرة القدم، شهدت اعمال شغب وصدامات وقعت بين جمهور الفريقين.