الشرطة تنفي اقالة صلاح

شفق نيوز/ نفت إدارة نادي الشرطة يوم الاحد، اقالة المدرب احمد صلاح من مهمته كمدرب لفريق نادي الشرطة لكرة القدم.

وقال عضو ادارة النادي فيصل غازي لوكالة شفق نيوز؛ ان "الادارة لم تتخذ قرارا باقالة احمد صلاح وانها مستغربة من الأنباء المتداولة بعد خسارة الشرطة من الكرخ أمس في ختام منافسات الجولة 29 للدوري العراقي الممتاز".

وأوضح غازي؛ ان "الادارة لم تجتمع كي تتخذ اي قرار بهذا الشأن، اذ ان المباراة انتهت مساء أمس فكيف تم اتخاذ القرار بإقالة احمد صلاح بهذه السرعة".

وكان فريق نادي الشرطة تنازل عن الصدارة أمس للقوة الجوية بعد خسارته امام الكرخ 0-1 وفوز القوة الجوية على النفط 2-0 ليعتلي الصدارة برصيد 59 نقطة تاركا الوصافة للشرطة برصيد 58 نقطة.