الشرطة تقرر اقالة سليمان ومساعديه يقودون القيثارة

شفق نيوز/ اعلنت إدارة نادي الشرطة، يوم الأحد، إنهاء خدمات المدرب مؤمن سليمان بعد الخسارة امام الزوراء 2-1 في الجولة 21 للدوري العراقي الممتاز.

وقال حسين الخرساني المنسق الإعلامي لوكالة شفق نيوز: لقد تم الاتفاق بين الإدارة وسليمان لإنهاء العقد مع الشكر للمدرب .

واضاف ان الادارة تثمن جهود سليمان وتشكره على ما بذل من جهد وتمت له التوفيق .

واوضح ان الادارة كلفت الجهاز المساعد لـ"سليمان" المؤلف من: أحمد صلاح، وحسين عبد الواحد ومدرب حراس المرمى عمرو عبد السلام، ومدرب اللياقة البدنيّة الدكتور مازن عبد الستار بقيادة الفريق لما تبقى من منافساتِ الدوري.

ويحتل الشرطة المركز الاول بعد انتهاء الجولة الـ 21 برصيد 42 نقطة في الدوري الممتاز لكرة القدم في العراق.