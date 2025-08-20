الشرطة تجمد أبرز فرقها وتوضح الأسباب

شفق نيوز- بغداد

أعلنت إدارة نادي الشرطة، يوم الأربعاء، تجميد نشاطات أبرز فرقها المهمة التي تمثل النادي في بطولات مختلفة.

وقال عضو إدارة النادي تحسين الياسري، لوكالة شفق نيوز، إن "قرار الادارة الخاص بتجميد نشاطات فرق جماعية جاء لأسباب مالية".

وأضاف أن "الفرق التي تقرر تجميدها هي فرق: كرة السلة، واليد، والطائرة وذلك من أجل الاستفادة من الأموال التي خصصت لها لفريق كرة القدم الذي يستعد للموسم المقبل".

وأشار الياسري إلى أن "النادي يواجه تحديات صعبة، ولا سيما أنه يسعى لتشكيل فريق كروي على مستوى عالٍ للمحافظة على النجاح الذي حققها الفريق في الموسم الماضي"، مبيناً أن "الإدارة تعمل وفقا لما هو متيسر وتفكّر للامد البعيد وانها ستعيد الفرق التي جمدت فور تيسر الأمور المالية".

وتابع، قائلاً إن "النادي يحتضن أغلب الألعاب الفردية والجماعية دون الأندية الاخرى التي تقتصر على احتضانها على فرق لألعاب قليلة".

وكان فريق الشرطة توج بلقب دوري نجوم العراق لكرة القدم في الموسم 2024-2025 بعد جمعه 87 نقطة .