الشرطة بطلاً للمتقدمين والناشئين في بطولة أندية العراق للسباحة الطويلة

شفق نيوز/ اختتمت يوم الخميس بطولة اندية العراق بالسباحة الطويلة التي اقيمت على نهر دجلة لفئات الناشئين والشباب والمتقدمين.

واسفرت نتائج البطولة لفئة الناشئين عن فوز الشرطة اولا ، وحل الجيش ثانياً، والسلام ثالثاً.

وفي فئة الشباب فاز نادي الجيش اولاً والشرطة ثانياً ونادي الحشد الشعبي ثالثاً.

اما في فئة المتقدمين، فقد حل فريق الشرطة اولاً وفريق نادي الجيش ثانياً ونادي الحشد الشعبي ثالثاً.

وقال مدرب الشرطة محمد عبد الاله لوكالة شفق نيوز ان "البطولة شهدت تنافسا حاداً بين سباحي العراق وتمكنا من حسم المركز الاول لصالحنا لفئتي المتقدمين والناشئين".

واضاف عبد الاله، "لقد شارك في بطولة اندية العراق للسباحة بالمسافات الطويلة عشرين نادياً من مختلف محافظات العراق".

وثمن "دور ادارة الشرطة في دعم سباحي النادي لتحقيق هذا الانجاز الكبير لسباحة الشرطة"، مبينا ان الشرطة سيبقى رافدا للمنتخبات الوطنية.