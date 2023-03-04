الشرطة بطلاً للشباب وغاز الجنوب أولاً على الناشئين في ختام الدوري الممتاز للكرة الطائرة

شفق نيوز/ حقق فريق شباب نادي الشرطة فوزاً حاسما على مصافي الشمال، فيما توّج ناشئو غاز الجنوب باللقب، يوم السبت، في ختام الدوريين الممتازين للكرة الطائرة (الشباب والناشئين).

وفاز شباب الشرطة ثلاثة أشواط مقابل اثنين بواقع 20-25، و25-22، و25-18، و18-25، و15-9، ليتوج بلقب دوري الشباب الممتاز، وحلّ شباب مصافي الشمال بمركز الوصيف.

في حين فاز شباب غاز الجنوب على شباب أربيل بثلاثة أشواط نظيفة بواقع 25-17، و25-20، و27-25، لينال الترتيب الثالث في الدوري الممتاز.

وفي منافسات الناشئين فاز غاز الجنوب على الشرطة بثلاثة أشواط لشوط وحيد بواقع 19-25، و25-23، و25-21، و25-20، ليتوج بطلاً لدوري الناشئين الممتاز.