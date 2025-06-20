الشرطة بطلاً لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ حسم فريق الشرطة، لقب دوري نجوم العراق لكرة القدم، للموسم 2024-2025 وللمرة الرابعة على التوالي، قبل انتهائه بجولتين، وذلك بعد تغلبه على مضيفه نفط البصرة 3-1 ضمن منافسات الجولة 36 للبطولة.

المباراة التي جرت على ملعب الفيحاء في البصرة عند الساعة الثامنة مساءً، انتهى شوطها الأول بتقدم الشرطة بهدف واحد دون رد لنفط البصرة جاء عن طريق احمد يحيى في الدقيقة 35.

ومع انطلاق الشوط الثاني، سجل نفط البصرة هدف التعديل عن طريق اللاعب حسن داخل في الدقيقة 47، عندما سدد الكرة من مسافة بعيدة جداً بعد ان ارتطمت بقدم مدافع الشرطة وتغير مسار الكرة ودخلت مرمى احمد باسل، وتمكن مهند علي من تسجيل هدف التقدم الثاني للشرطة في الدقيقة 58 وسجل محمود المراس الهدف الثالث للشرطة في الدقيقة 80.

وبهذه النتيجة رفع الشرطة رصيده للنقطة 83 بالمركز الاول وتجمد رصيد نفط البصرة عند النقطة 29 بالمركز 18.

وضمن المنافسات ذاتها فاز فريق الكرخ على ضيفه فريق الزوراء 2-1، في مباراة احتضنها ملعب الكرخ.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدف واحد لكل منهما سجل الزوراء اولا عن طريق مراد محمد في الدقيقة 14 وتمكن الكرخ من تعديل النتيجة في الدقيقة 20 عن طريق ايفياني ايزي.

وأضاف الكرخ هدفه الثاني في الشوط الثاني عن طريق مصعب جمال في الدقيقة 85، وشهد اللقاء طرد لاعب الزوراء هارون الزبيدي في الدقيقة 30 من الشوط الأول ليكمل الزوراء المباراة بعشرة لاعبين.

وبهذه النتيجة رفع الكرخ رصيده للنقطة 43 بالمركز 15 وتجمد رصيد الزوراء عند النقطة 74 بالمركز الثاني .