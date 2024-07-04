الشرطة بطلاً لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ توج نادي الشرطة لكرة القدم، يوم الخميس، بطلاً لدوري نجوم العراق، وذلك قبل جولة من نهاية البطولة، فيما حل القوة الجوية ثانياً، والزوراء ثالثاً.

وجرت عصر اليوم، ثلاث مواجهات عند الساعة الخامسة عصراً في انطلاق الجولة 37 (قبل الاخيرة) ضمن منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وفاز فريق الشرطة على ضيفه فريق دهوك بنتيجة 1-0 ليرفع رصيده للنقطة 84 متوجاً بهذه النتيجة بلقب الدوري للموسم 2023-2024، وجرت المباراة على ملعب الشعب للدولي.

وتعادل فريق القوة الجوية مع فريق القاسم 1-1 ليكتفي بالمركز الثاني في دوري النجوم، برصيد 79 نقطة، جرت المباراة على ملعب الكوت الاولمبي .

هذا وفاز فريق الزوراء على ضيفه فريق النفط 3- 1، ورفع الزوراء رصيده للنقطة 75 مكتفياً بالمركز الثالث في دوري نجوم العراق، جرت المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي.