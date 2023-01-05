الشرطة بطلاً لاندية العراق المتقدمين بالتايكواندو

شفق نيوز/ اختتمت مساء اليوم الخميس، في قاعة الشعب بالعاصمة بغداد منافسات بطولة أندية العراق للتايكوندو للمتقدمين بمشاركة 60 ناديا.

وأسفرت النتائج الختامية عن تتويج فريق نادي الشرطة بطلاً للأندية العراق وحل في المركز الثاني نادي امانة بغداد فيما حقق فريق الكهرباء المركز الثالث.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للتايكوندو ابراهيم البهادلي لوكالة شفق نيوز، إن بطولة أندية العراق للمتقدمين تميزت بالمشاركة الواسعة من مختلف المحافظات والعاصمة بغداد والإثارة والندية كانت حاضرة في جميع النزالات لافتاً إلى أن اللعبة في تطور مستمر ولديها العديد من المواهب الفذة التي ستكون لها مستقبل زاهر في المستقبل القريب .