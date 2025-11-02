الشرطة بالأخضر وتراكتور بالأحمر في مواجهة الاثنين

شفق نيوز- طهران

عُقد المؤتمر الفني لمباراة الشرطة العراقي وتراكتور الإيراني، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا النخبة، وذلك في قاعة المؤتمرات بملعب بنيان ديزل في إيران.

وخلال المؤتمر، تم اعتماد زي الفريقين في اللقاء، حيث سيرتدي فريق الشرطة الطقم الأخضر الكامل، بينما سيظهر حارس مرماه بالزي السماوي الكامل.

في المقابل سيلعب فريق تراكتور بالزي الأحمر الكامل، وحارس مرماه بالأسود الكامل، وذلك في المباراة المقررة على ملعب يادغار أمام في تبريز، ثاني أكبر ملعب في إيران، عند الساعة السابعة مساء بتوقيت بغداد يوم غد الاثنين.

كما جرى خلال المؤتمر، تثبيت التعليمات الخاصة بالبطولة والمتعلقة باللاعبين والأجهزة الفنية، إضافة إلى مناقشة الجوانب التسويقية والتوجيهات الطبية والإعلامية الخاصة بالمباراة.

وحضر المؤتمر، ممثلاً عن الشرطة كل من المدير الإداري للفريق هاشم رضا، وطبيب الفريق الدكتور عبد الرحمن جابر، ومسؤول التجهيزات بلال حسين.

ووصلت بعثة نادي الشرطة العراقي، في وقت سابق اليوم الأحد، إلى إيران استعداداً لمواجهة فريق تراكتور الإيراني يوم غد في منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وسيلعب الشرطة في الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني الجاري، أمام فريق الهلال السعودي في استاد الملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية.

يُذكر أن فريق الشرطة يحتل المركز الحادي عشر في ترتيب فرق دوري أبطال آسيا للنخبة بنقطة واحدة، والرابع في دوري نجوم العراق بعد انتهاء الجولة السادسة برصيد 12 نقطة.