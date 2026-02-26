الشرطة بالصدارة.. 5 انتصارات و3 تعادلات في الجولة 17 لدوري محترفي الصالات

شفق نيوز- بغداد

‏جرت اليوم ثماني مباريات ضمن منافسات الجولة 16 من دوري المحترفين لكرة الصالات في بغداد وعدد من المحافظات العراقية .

وأسفرت نتائج المباراة عن فوز فريق أمانة بغداد على مضيفة فريق الجنوب بأربعة اهداف مقابل هدفين، وفوز فريق آليات الشرطة على ضيفه فريق الكهرباء بخمسة اهداف مقابل هدف واحد.

في حين تعادل فريق دجلة جامعة مع فريق نفط الوسط بثلاثة أهداف لكل منهما، وتعادل فريق الدفاع الجوي مع ضيفه فريق الشرقية بأربعة أهداف لكل منهما.

كما فاز فريق نفط البصرة على مضيفة فريق الشباب البصري بثمانية اهداف مقابل ثلاثة، وتعادل فريق الشرطة مع ضيفه فريق المصافي بهدفين لكل منهما، بينما فاز فريق الجيش على ضيفه ديالى بهدف دون مقابل، وفاز فريق بلدية البصرة على مضيفه غاز الجنوب بستة اهداف مقابل هدفين .

وأعلنت لجنة الصالات عن انطلاق الجولة 17 من دوري اتصالات يوم الأحد الموافق الأول من شهر آذار المقبل بإقامة ثمان مباريات، وتصدر فريق الشرطة ترتيب فرق دوري اتصالات بعد انتهاء الجولة 16 برصيد 41 نقطة.