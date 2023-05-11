الشرطة بالصدارة ونفط ميسان مع زاخو حبايب في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الشرطة من خطف ثلاث نقاط من مضيفه نفط البصرة بعد تحقيقه الفوز بثنائية نظيفة في مباراة جرت مساء اليوم على ملعب الفيحاء ضمن منافسات الجولة 28 ليعود الشرطة للصدارة برصيد 58 نقطة بينما تجمد رصيد نفط البصرة عند النقطة 33 بالمركز الرابع عشر.

سجل احمد فرحان الهدف الاول للقيثارة في الدقيقة 45+2 من الشوط الاول وفي الدقيقة 84 سجل اسو رستم الهدف الثاني للشرطة .

وفي مباراة ثانية جرت في نفس التوقيت تعادل فريق نادي نفط ميسان مع ضيفه فريق زاخو بنتيجة 2-2 جرت المباراة على ملعب نفط ميسان الاولمبي.

سجل فريق نادي زاخو اولا في الدقيقة 12 عن طريق خالد راضي، وسجل هدف التعديل لنفط ميسان ياسين سامية في الدقيقة 34 وفي الدقيقة 45+1 عاد خالد راضي ليسجل هدفا ثانيا لزاخو، وفي الدقيقة 67 تمكن نفط ميسان من تعديل النتيجة عن طريق نفس اللاعب ياسين سامية.

وبهذه النتيجة رفع نفط ميسان رصيده للنقطة 39 نقطة بالمركز التاسع ورفع زاخو رصيده للنقطة 31 بالمركز 16 .