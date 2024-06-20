الشرطة بالصدارة وتغييرات بالمراكز بعد انتهاء الجولة 33 في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ بعد انتهاء الجولة الـ33 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، يتصدر فريق الشرطة جدول الترتيب برصيد 74 نقطة، فيما احتل فريق القوة الجوية المركز الثاني برصيد 69 نقطة.

وجاء فريق الزوراء بالمركز الثالث برصيد 66 نقطة، والنجف رابعا برصيد 59 نقطة وبنفس رصيد النجف جاء زاخو خامسا لكن بفارق الأهداف‏، يليه دهوك بالمركز السادس برصيد 52 نقطة ثم نوروز سابعا بـ 51 نقطة ‏فالطلبة ثامنا برصيد 46 نقطة.

وحصد نادي النفط المركز التاسع برصيد 43 نقطة يليه الحدود عاشرا برصيد 42 نقطة يليه بالمركز 11 نفط ميسان برصيد 39 نقطة ثم الكهرباء بالمركز 12 برصيد 38 نقطة، فالميناء بالمركز 13 برصيد 37 نقطة.

ويأتي أربيل بالمركز 14 برصيد 36 نقطة ثم كربلاء بالمركز 15 ‏برصيد 33 نقطة ثم الكرخ بالمركز 16 برصيد 32 نقطة ‏يليه القاسم بالمركز 17 برصيد 28 نقطة ثم نفط البصرة بالمركز 18 برصيد 28 نقطة بفارق الأهداف عن القاسم، ويأتي أمانة بغداد بالمركز 19 برصيد 23 نقطة وأخيرا نفط الوسط بالمركز الـ20 برصيد 15 نقطة .

وتعكس هذه النتائج المنافسة الشديدة في الدوري والتحدي الذي تبذله الفرق لتحقيق مراكز متقدمة في الترتيب النهائي.