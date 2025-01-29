الشرطة الألمانية تعتقل العشرات من مشجعي باريس سان جيرمان

شفق نيوز/ ألقت الشرطة الألمانية، يوم الأربعاء، القبض على 59 مشجعاً لفريق باريس سان جيرمان قبل مباراة الفريق بدوري أبطال أوروبا أمام شتوتغارت الألماني.

ووفقاً للشرطة، كانت هناك أدلة تشير إلى أن المجموعتين من المشجعين كانتا تخططان للاشتباك ضد بعضهما البعض خارج الملعب، وذكرت الشرطة أن المشجعين الفرنسيين سافروا إلى شتوتغارت بدون تذاكر لحضور المباراة، بحسب موقع "DW عربية" الألماني.

وقالت الشرطة إن المشجعين الذين ألقي القبض عليهم كانوا يحملون أشياء لتغطية وجوههم بها، مؤكدة أنهم سيظلون رهن الحبس حتى صباح الخميس.

وأضافت شرطة المدينة في بيان "من خلال تحقيقات مكثفة وبالتعاون الوثيق مع شرطة باريس، تم القبض على مثيري الشغب الفرنسيين في محطة قطارات رئيسية وفي فنادق مختلفة في شتوتغارت".

وبينت "للحيلولة دون وقوع أعمال شغب خطيرة حتى نهاية المواجهة في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء تم احتجاز مثيري الشغب من باريس حتى صباح الغد بعد الحصول على موافقة قضائية".

وقال كارستين هوفلر، نائب رئيس الشرطة إن "أي شخص يأتي إلى شتوتغارت لارتكاب جرائم عنف خارج الملعب سيتم إخراجه من اللعبة".

وجرى حظر 47 مشجعاً من شتوتغارت، الذين زعم أنهم حاولوا الاشتباك مع المشجعين الزائرين، من دخول وسط المدينة ومنطقة باد كانشتات، حيث يقع ملعب شتوتغارت حيث كان بعضهم يحمل أسلحة.

وحاولت جماهير شتوتغارت وسانت إتيان يوم أمس الثلاثاء، الاشتباك مع مثيري الشغب من مشجعي باريس سان جيرمان، لكن الشرطة اعترضتهم في محطات القطارات والفنادق.

ويستضيف النادي الألماني منافسه باريس سان جيرمان في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري بالمسابقة القارية في وقت لاحق اليوم الأربعاء إذ يتنافس الفريقان على مكان في ملحق قد يؤدي إلى دور الستة عشر.