الشرطة الإسبانية تعتقل 7 أشخاص بسبب "العنصرية" ضد فينيسيوس

شفق نيوز/ أوقفت الشرطة الإسبانية، يوم الثلاثاء، سبعة أشخاص على علاقة بإساءات "عنصرية" ضد مهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور.

وذكرت وسائل إعلام غربية، أن الشرطة أوقفت ثلاثة مشتبه بهم في توجيه إهانات "عنصرية" لفينيسيوس خلال مباراة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأضافت كما احتجزت الشرطة أربعة رجال يشتبه في تعليقهم دمية فينيسيوس جونيور من على جسر بالقرب من ملعب تدريب ريال مدريد في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وتوقفت مباراة أمس الأول الأحد، لعدة دقائق وكتب الحكم في تقريره بعد صافرة النهاية أن صيحات "القرد" كانت موجهة إلى فينيسيوس.

وتأتي الاعتقالات بعد يوم واحد من تصريح رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس، أن الكرة الإسبانية تعاني من مشكلة تتعلق بالعنصرية، وذلك عقب شكوى من ريال مدريد بتعرض فينيسيوس لجريمة كراهية.

وبعد التعرض لهتافات عنصرية خلال مواجهة فالنسيا، وصف فينيسيوس الإساءات بأنها "غير إنسانية" وطالب الرعاة والمحطات التلفزيونية بمحاسبة الرابطة.

من جهته، قال مدرب الريال كارلو أنشيلوتي، اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع بقاء جونيور مع النادي الإسباني رغم واقع التعرض لهتافات عنصرية خلال مباريات عديدة في الدوري المحلي.

وأضاف أنشيلوتي في مؤتمر صحفي "لا أعتقد أنه سيترك إسبانيا، لأنه يحب كرة القدم ويحب ريال مدريد. حبه كبير جدا للنادي وهو يريد أن يقضي مسيرته هنا".

وفتح الادعاء الإسباني تحقيقا في الحادث الذي أدانه الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

كما رفعت لافتة باللونين الأحمر والأبيض لأتلتيكو كتب عليها "مدريد تكره ريال".

وأفادت الشرطة المحلية في بيان منفصل أن الرجال الأربعة الذين اعتقلوا في مدريد "يشتبه في ارتكابهم جريمة كراهية بسبب تعليق دمية بقميص فينيسيوس من على جسر".