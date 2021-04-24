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الشرطة العراقي يودع أبطال آسيا بأربع خسائر

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-24T20:16:08+0000
الشرطة العراقي يودع أبطال آسيا بأربع خسائر

شفق نيوز/ ودع نادي الشرطة العراقي، يوم السبت، دوري أبطال آسيا بخسارته الرابعة أمام الاهلي السعودي.

وانتهت المباراة التي جرت بين الفريقين في الساعة التاسعة الا ربع على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله بالسعودية ، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري ابطال اسيا لكرة القدم للمجموعة الثالثة، بهدفين لهدف لصالح الاهلي.

وسجل الاهلي اولا عن طريق عمر السومة في الدقيقة الخامسة من الشوط الاول ، وتمكن لاعب الشرطة فهد اليوسف من تعديل النتيجة للشرطة في الدقيقة 26 وهو الهدف الاول للشرطة في البطولة.

وفي الشوط الثاني سجل لاعب الاهلي عبد الرحمن غريب الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.

وكان فريق نادي الشرطة انهى مباريات المرحلة الاولى بثلاث خسارات ، فقد خسر امام الدحيل 0 - 2 واستقلال طهران الايراني 0 - 3 والاهلي السعودي 0 - 3، ليتذيل مجموعته بصفر النقاط .

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