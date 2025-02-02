الشرطة العراقي يواجه الاستقلال الايراني بالزي الأخضر

شفق نيوز/ عقد اليوم الأحد، المؤتمر الفني الخاص بمباراة الشرطة العراقي والاستقلال الايراني ضمن الجولةِ السابعة من بطولة دوري أبطال آسيا النخبة، وذلك في مقر الاتحاد الايراني بالعاصمة طهران.

وتم تحديد أطقم الفريقين، إذ سيرتدي الشرطة الزيَ الأخضر الكامل، بينما سيلعب حارس المرمى بالزي الأسود الكامل، وسيرتدي فريق الاستقلال الأزرقَ الكامل وحارس مرماه الأبيض الكامل، في المباراة المرتقبة التي ستقام في ملعب ازادي عند الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت بغداد .

كما تناول المؤتمر الفني تثبيت التعليمات المتعلقة بالبطولة، بما يشمل الجوانبَ الخاصة باللاعبين والأجهزة الفنيّة، بالإضافةِ إلى أمور التسويق، والتوجيهات الطبيّة والإعلامية.

وأمس الجمعة، توجه فريق نادي الشرطة العراقي، إلى إيران لمواجهة فريق الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا النخبة.

وتقام مباراة استقلال طهران مع نظيره الشرطة، ضمن مباريات الجولة السابعة من منافسات دوري أبطال آسيا النخبة موسم 2024-2025.

وجمع فريق الاستقلال 5 نقاط بالمركز الثامن، بينما جمع الشرطة نقطتان بالمركز 12.