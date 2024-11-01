الشرطة العراقي يغادر إلى السعودية لملاقاة الأهلي في بطولة النخبة الآسيوية

شفق نيوز/ يغادر وفد نادي الشرطة لكرة القدم العاصمة بغداد متوجهاً إلى مدينة جدة السعودية، اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة الاهلي السعودي ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة النخبة الآسيوية.

ويلاقي فريق الشرطة العراقي مضيفه فريق الأهلي السعودي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية يوم الاثنين المقبل عند الساعة السابعة مساءً.

ويلعب الشرطة العراقي في بطولة النخبة الآسيوية، إلى جانب الثلاثي السعودي الهلال والنصر واهلي جدة، وقطبي الكرة الإيرانية بيرسيبوليس واستقلال طهران، وبطل الإمارات نادي الوصل.

وكان فريق الشرطة تعادل في البصرة مع النصر السعودي 1-1 وباختاكور الأوزبكي 0-0 وخسر أمام الاتحاد السعودي 0-5 في السعودية بثلاث جولات ضمن منافسات البطولة.