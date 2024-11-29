الشرطة العراقي يغادر إلى الدوحة لمواجهة بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا

شفق نيوز/ غادر وفد نادي الشرطة العراقي، يوم الجمعة، متوجهاً إلى العاصمة القطرية الدوحة لملاقاة بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نقل مباراة الشرطة العراقي وبيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة، من طهران إلى الدوحة وذلك بسبب الأوضاع الأمنية في إيران.

وتقام المباراة بين الشرطة وبيرسبوليس يوم الإثنين الموافق الثاني من كانون الأول/ ديسمبر المقبل في قطر بدلاً من ملعب آزادي.

يذكر أن منتخب إيران والأندية الإيرانية، لم تخض أي مباراة على ملعبها منذ القصف الإيراني الذي استهدف إسرائيل.

وخسر فريق الشرطة العراقي أمام نظيره الوصل الإماراتي بنتيجة 3-1 الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمجموعة منطقة الغرب في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم 2024-2025.