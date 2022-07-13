الشرطة العراقي يعلن عن مراحل متقدمة لضم لاعبين محترفين

شفق نيوز/ أعلنت ادارة نادي الشرطة العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن مراحل متقدمة لضم لاعبين محترفين الى صفوفه ضمن تعاقدات تسير وفق ماخطط لها.

وقال المتحدث باسم النادي، حسين الخرساني في بيان ورد، لوكالة شفق نيوز، "لقد وصلنا الى مراحل متقدمة مع عدد من اللاعبين المحليين المحترفين وحسب المراكز التي شخصها الملاك التدريبي"، مبينا ان "عدم الاعلان عنها يعود لامور شخصية للاعبين فقط".

واضاف ان "الحديث عن منح اللاعبين الشباب الى اندية اخرى على وفق نظام الإعارة غير صحيح، وغايته إثارة الأقاويل فقط" .

وطمأن جماهير الشرطة قائلاً، "اننا سائرون لتحقيق آمالهم الكبيرة والعديدة الموسم المقبل".