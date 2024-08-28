الشرطة العراقي يضع برنامجاً استثنائياً لاستضافة كريستيانو في كربلاء

شفق نيوز/ أكدت إدارة نادي الشرطة، يوم الأربعاء، أنها وضعت برنامجاً خاصاً لمباراة فريقها ضمن مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم الكروي الجديد، خصوصاً مع تواجد النجم العالمي كريستيانو رونالدو لأول مرة في العراق.

وقال عضو إدارة الشرطة تحسين الياسري، لوكالة شفق نيوز، إن البرنامج سيكون حافلاً ومميزاً في استقبال فريق نادي النصر السعودي، الذي يقوده النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في كربلاء.

وأشار الياسري إلى أن الشرطة سيستضيف النجم العالمي كريستيانو رونالدو في العراق، وهو صاحب قيمة إعلامية عالية، موضحاً أن وسائل الإعلام ستتواجد بكثافة في لقاء الشرطة والنصر، وستسعى الإدارة لعكس انطباع جيد عن الوضع في العراق وكرم العراقيين لضيوفهم بشكل عام، وللنجم العالمي كريستيانو رونالدو بشكل خاص.

وبيّن أن تواجد كريستيانو في العراق سيكون استثنائياً ولأول مرة، لافتاً إلى أن الإدارة وضعت في حساباتها العديد من النقاط لاستغلال تواجد اللاعب العالمي الشهير كريستيانو الذي سيرافق وفد نادي النصر السعودي، وذلك من أجل ترك أثراً طيباً في نفسه وفي نفوس باقي اللاعبين.

وستنطلق مسيرة الشرطة في البطولة يوم 16 أيلول المقبل 2024، حيث سيستضيف نادي النصر السعودي في أولى مبارياته على ملعب كربلاء الدولي، وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً.