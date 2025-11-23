الشرطة العراقي يصل الرياض استعداداً لمواجهة الهلال في أبطال آسيا للنخبة

شفق نيوز– الرياض

وصل فريق نادي الشرطة العراقي، يوم السبت، إلى المملكة العربية السعودية لخوض مباراته المقبلة أمام مضيفه الهلال ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

ووصل وفد الفريق إلى مدينة الرياض على متن طائرة عسكرية، ضمت الكادر التدريبي ونجوم القيثارة، استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام الهلال.

ومن المقرر أن يلتقي الشرطة العراقي فريق الهلال السعودي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 تشرين الثاني الحالي، على ملعب الملكة أرينا عند الساعة 9:15 مساءً.

ويتصدر نادي الهلال السعودي مجموعته برصيد 12 نقطة، فيما يحتل نادي الشرطة المركز 11 بنقطة واحدة.