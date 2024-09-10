الشرطة العراقي يصرُّ على استضافة "رفاق رونالدو" في كربلاء

شفق نيوز/ أكدت إدارة نادي الشرطة العراقي اليوم الثلاثاء، أنها سترفض تغيير ملعب لقاء فريقها أمام النصر في الجولة الاولى من منافسات اندية اسيا للنخبة حتى وان طلب منها ذلك الاتحاد الآسيوي سيما وانها اتبعت كل التعليمات الاسيوية المتبعة وفق ضوابط الاتحاد الاسيوي.

وقال غازي فيصل عضو ادارة نادي الشرطة لوكالة شفق نيوز؛ ان "ادارة النادي تسلمت طلباً من نادي النصر السعودي يدعو فيه تغيير ملعب كربلاء بداعي بعده عن النجف الدولي، مؤكدا انه سبب غريب لقرب المسافة جدا بين المحافظتين".

‏ودعا فيصل "الجميع لاحترام إرادتنا كما نحترم قوانين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واردات الاندية المنافسة، سيما واننا لم نُقدم يوماً على محاولات تغيير ملاعب دول استضافتنا في بطولات مختلفة لأننا نحترم رغبة الجميع".

واضاف ان "الاتحاد الاسيوي سبق وأن كشف عن ملعب كربلاء عبر فريق مكلف من قبله واقتنع تماما بمجمل الملعب ومسافة الطريق الرابط بين كربلاء والنجف وثبت على إقامته في كربلاء ولا يحق للنصر محاولات تغييره في وقت حرج وبعد تواصل العمل فيه من أجل تجهيزه"، مؤكدا أن "الشرطة لا ترضى بتغيير الملعب حتى وان طلب منها ذلك الاتحاد الآسيوي وسيبقى نادينا على موقفه".

وتابع "لقد تفاجأنا بتسلم رسالة غريبة عبر البريد الإلكتروني من النصر السعودي عبر الاتحاد العراقي والذي يتضمن طلب تغيير ملعب اللقاء المرتقب الذي يحتضن الفريقين في منافسات دوري آسيا النخبة ولم يتبق سوى ستة أيام على انطلاقه".

‏وأشار إلى أن "إدارة الشرطة قررت عدم الموافقة بشكل قطعي على الطلب بسبب إن الفترة المتبقية على المباراة قصيرة جدا وأن الإدارة جهزت الملعب وكل الجوانب التنظيمية واللوجستية الخاصة بلقاء الفريقين بالوقت المقرر".

ومن الجدير بالذكر أن فريق الشرطة باشر بعد عودته من معسكر مصر تدريبات اليومية استعدادا إلى اللقاء المرتقب في الجولة الأولى من المنافسات الاسيوية.