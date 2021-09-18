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الشرطة العراقي يسمي محمد فاضل مدرباً جديداً لفريق السلة

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-18T11:03:53+0000
الشرطة العراقي يسمي محمد فاضل مدرباً جديداً لفريق السلة

شفق نيوز/  أعلنت ادارة نادي الشرطة العراقي، يوم السبت، تعاقدها رسمياً مع المدرب "محمد فاضل" لقيادة فريق السلة للموسم الجديد خلفاً للتونسي "ماهر خنفير".

وقال المكتب الاعلامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المدرب محمد فاضل تعاقد رسمياً مع إدارة الشرطة ليتولى بموجبه منصب المدير الفني لفريق كرة السلة للموسم 2021-2022".

وسيقود فاضل، الذي يملك مزيجاً من النجاح والخبرة والكفاءة كونه سبق له الإشراف الفني على أكاديمية هورايزن أدج في ولاية فرجينيا، الفريق خلال المعسكر التدريبي الذي سيقام في محافظة دهوك نهاية الشهر الحالي.

وفضّلَ المدير الفني الجديد عقد نادي الشرطة على عقد نادي العربي القطري رغبةً منه وتصميماً على النجاح في إحراز اللقب مع أبناء القيثارة الخضراء.

وكانت ادارة الشرطة انهت تعاقدها مع المدرب التونسي السابق ماهر خنفير بعد ان قاد الشرطة لعدة مواسم  .

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