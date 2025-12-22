الشرطة العراقي يسعى لتعويض خسارته أمام الأهلي السعودي بدوري أبطال آسيا اليوم

شفق نيوز- بغداد

يستضيف نادي الشرطة العراقي اليوم الاثنين، ضيفه الأهلي السعودي ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري أبطال آسيا "النخبة" لكرة القدم، في مباراة يسعى من خلالها الشرطة لتعويض خسارته السابقة أمام الفريق السعودي.

وتقام المباراة في الساعة 9:15 مساء على ملعب الزوراء في بغداد.

ويحتل الأهلي السعودي حامل اللقب، المركز الرابع في ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، وسط منافسة قوية على الصدارة، فيما يطمح الشرطة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتعزيز حظوظه القارية بعد نتائج غير مرضية حيث يقبع بالمركز الحادي عشر برصيد نقطة واحدة.

وسيرتدي فريق الشرطة الزي الأخضر الكامل، بينما سيظهر حارس المرمى بالزي الأسود الكامل، فيما سيرتدي الأهلي السعودي القميص الأبيض الموشح بالأخضر، ويظهر حارس مرماه بالزي الأحمر الكامل.

وكان الأهلي السعودي قد حقق الفوز في المباراة الأولى أمام الشرطة بنتيجة 5-1.

ووصل الفريق السعودي إلى بغداد على متن طائرة خاصة ظهر الأحد، وأجرى وحدة تدريبية على أرض الملعب، حيث قرر مدربه الألماني يايسله إجراء مران واحد فقط قبل المواجهة، على أن تعود البعثة إلى السعودية مباشرة بعد نهاية المباراة.

وسيتم بث اللقاء حصرياً على شبكة قنوات beIN Sports، بالإضافة إلى قنوات الكأس القطرية.