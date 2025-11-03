الشرطة العراقي يخسر من تراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا

شفق نيوز- بغداد

خسر فريق الشرطة العراقي أمام مضيفه تراكتور سازي الإيراني، مساء اليوم الاثنين، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال آسيا النخبة.

وجرت المباراة عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد على ملعب يادغار إمام في مدينة تبريز الإيرانية، وانتهت لصالح تراكتور بنتيجة 1-0.

وانتهى الشوط الأول بهدف لتراكتور سازي، سجله اللاعب مهدي ترابي في الدقيقة 26، وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى إطلاق حكم اللقاء صافرته معلناً عن نهاية المباراة.

ويحتل فريق الشرطة المركز الحادي عشر برصيد نقطة واحدة فقط من تعادل واحد مع نادي غوا الهندي بعد انتهاء الجولة الرابعة بدوري أبطال أندية آسيا النخبة.

وغاب عن صفوف الشرطة اللاعب بسام شاكر بسبب إصابة تعرض لها مؤخراً خلال مباراة فريقه أمام الكرمة في دوري نجوم العراق.