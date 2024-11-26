الشرطة العراقي يخسر أمام الوصل الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة

شفق نيوز/ خسر فريق الشرطة العراقي أمام نظيره الوصل الإماراتي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمجموعة منطقة الغرب في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم 2024-2025.

وجرت المباراة في ملعب كربلاء الدولي عند الساعة السابعة مساءً وانتهت لصالح الوصل الإماراتي بنتيجة 3-1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق الوصل بهدف دون رد للشرطة، جاء هدف الوصل في الدقيقة 14 عن طريق اللاعب جوناتاس سانتوس.

وفي الشوط الثاني سجل فريق الشرطة هدف التعديل عن طريق اللاعب فهد اليوسف عند الدقيقة 50، وفي الدقيقة 64 سجل الوصل هدف التقدم جاء من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب فابيو ليما، وعاد الوصل ليسجل هدفه الثالث من ركلة جزاء ثانية احتسبها حكم اللقاء ونفذها بنجاح المحترف نيكولاس خيمينيز في الدقيقة 90+2.

وكان نادي الشرطة تعرض لخسارتين ثقيلتين، أمام فريق الهلال السعودي بخمسة أهداف دون رد، وأمام الأهلي السعودي 5-1 من دوري أبطال آسيا للنخبة.