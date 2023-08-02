الشرطة العراقي يخسر أمام الاتحاد السعودي ويتأهلان لربع نهائي كأس الملك سلمان

شفق نيوز/ تأهل فريق نادي الشرطة العراقي، يوم الأربعاء، إلى دور ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، رغم خسارته أمام نظيره الاتحاد السعودي في ثالث مواجهاته بالمجموعة الأولى.

وجرت المباراة على استاد مدينة الملك فهد الرياضية عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد.

وجاء الهدف الأول للاتحاد السعودي عبر اللاعب احمد با مسعود، من صاروخية سددها من مسافة بعيدة في الدقيقة 36 من الشوط الاول، وفي الدقيقة 80 جاء هدف التعديل للشرطة عن طريق اللاعب عبد المجيد ابو بكر، ومن ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء جاء الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 84 بأقدام كريم بنزيما.

ومع انتهاء الجولة الثالثة، تأهل فريق الاتحاد السعودي إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، برصيد 9 نقاط، كما تأهل الشرطة العراقي بالوصافة برصيد 4 نقاط، وفي المقابل ودّع فريقا الترجي والصفاقسي التونسيين البطولة بعد تعادلهما من دون أهداف.