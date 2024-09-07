الشرطة العراقي يخسر امام الزمالك المصري "ودياً"

شفق نيوز/ خسر فريق الشرطة العراقي أمام نادي الزمالك المصري ودياً بنتيجة (3-2)، في ختام معسكره التدريبيّ في مصر.

وافتتح المحترفُ البرازيلي لوكاس التسجيلَ لفريق الشرطة مبكراً عند الدقيقةِ السادسة، ليقدم الفريق أداءً جيداً في الشوط الأول.

وفي الشوطِ الثاني، عاد الزمالك بقوةٍ، حيث أدرك التعادلَ في الدقيقة 60، وسجل هدف التقدم بعد ذلك، وبالرغم من أن بنكا سجل هدفَ التعديل للشرطة في الدقيقة 78، إلا أن الزمالك استطاع حسمَ اللقاء في الدقيقة 90 بهدف الفوز، وقدّم الفريقان مباراةً كبيرةً ونديةً، والأهم من النتيجة هي الاستفادة الفنية للفريقين .

وقد أشرك الجهاز الفني أكبر عدد ممكن من اللاعبين، كما شهدت المباراة عودة اللاعب أحمد فرحان الذي شارك في آخر عشر دقائق من المباراة، تمهيداً لتحضيره للمنافسات المقبلة.

الجهازُ الفنيّ لفريقِ الشرطة استغل المعسكرَ للوصولِ إلى الجاهزيّة الكاملة من خلال الوحداتِ التدريبيّة المكثفة والمبارياتِ التجريبيّة. ومن المقررِ أن يعودَ الفريقُ إلى بغداد يوم الاثنين لاستكمالِ الاستعدادات قبل انطلاقِ البطولة الآسيويّة، والتركيز بشكلٍ خاصٍ على المباراةِ المُقبلة أمام النصر.