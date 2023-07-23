الشرطة العراقي يتوجه الى السعودية للمشاركة في البطولة العربية

شفق نيوز/ يغادر وفد فريق نادي الشرطة العراقي لكرة القدم اليوم الأحد، متوجهاً الى المملكة العربية السعودية استعداداً للمشاركة في البطولة العربية التي تنطلق منافساتها يوم الخميس المقبل.

وسيلاقي نادي الشرطة في السابع والعشرين من الشهر الجاري فريق نادي الصفاقسي التونسي في أولى مواجهاته، ومن ثم يلاعب فريق الترجي التونسي، ويختتم مبارياته في الدور الأول مع فريق الاتحاد السعودي.

وكان رئيس اتحاد الكرة العراقي عدنان درجال التقى بلاعبي الشرطة بحضور وزير الداخلية عبد الامير الشمري عقب الفوز على فريق الكهرباء قبل نهاية الدوري الممتاز.

ووعد درجال بتذليل جميع العقبات التي تواجه وفد فريق الشرطة قبل انطلاق البطولة العربية التي سيشارك فيها فريق الشرطة ممثلاً عن العراق نهاية الشهر الحالي.

وقال درجال إن الاتحاد العراقي سيكون داعما للاعبي القيثارة بكل خطوةٍ لأنهم سيمثلون الوطن في هذه البطولة المهمة.