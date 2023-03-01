الشرطة العراقي يتلقى دعوة لحضور قرعة بطولة كروية عربية

شفق نيوز/ تلقت الهيئة الإداريّة لنادي الشرطة الرياضي، يوم الأربعاء، دعوة رسمية من الاتحادِ العربي لكرةِ القدم لحضور قرعة بطولة الملك سلمان للأنديةِ الأبطال التي ستجري يوم الاثنين المقبل.

واكدت ادارة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه من المقرر أن تنطلقَ يوم غدٍ الخميس مباريات الدوري التمهيدي لبطولة الملك سلمان التي ستشارك فيها أربعة فرق تمثل أنديةَ جزر القمر والصومال وجيبوتي واليمن.

وسيترشح فريقاً واحداً فقط للدور الأول من البطولةِ الذي سينطلق في العاشر من نيسان/ أبريل المقبل والذي سيضم 24 فريقاً، سيلعبون بطريقةِ الذهاب والإياب ليتأهل 12 فريقاً إلى الدور الثاني الذي سيجري بالطريقةِ نفسها وتتأهل منه ستة فرق إلى النهائياتِ التي ستجري بطريقةِ التجمع في السعودية.

يشار إلى أن نادي الشرطة اختارَ ملعبَ كربلاء الدولي أرضاً مفترضةً لمبارياته التي ستجري في البطولة.