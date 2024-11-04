الشرطة العراقي يتلقى خسارة ثقيلة من الأهلي السعودي في أبطال آسيا

شفق نيوز/ تمكن فريق الأهلي السعودي من تحقيق فوز كبير على ضيفه فريق الشرطة العراقي بنتيجة 5-1 في الجولة الرابعة لمجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم موسم 2024-2025.

جرت المباراة على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية يوم الاثنين عند الساعة السابعة مساءً .

انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي السعودي بنتيجة 2-1 أمام ضيفه الشرطة العراقي، سجل الأهلي اولا عن طريق القائد فيرمينو كيسي يفتتح النتيجة بضربة رأس في الدقيقة 13، وعند الدقيقة 25 أنقذ حارس الشرطة أحمد باسل ركلة جزاء سددها فرانك كيسيه، وفي الدقيقة 29 سجل سجاد جاسم هدف التعادل للشرطة العراقي، وعند الدقيقة 45+5 سجل البرازيلي روبيرتو فيرمينو هدف الاهلي الثاني.

وفي الشوط الثاني، عاد الاهلي ليسجل هدفه الرابع عند الدقيقة 53 عن طريق ناصر البريكان، وعاد الأهلي ليسجل هدفه الرابع في مرمى الشرطة في الدقيقة 61 عن طريق رياض محرز ، وسجل رياض محرز هدفه الشخصي الثاني والخامس للأهلي في الدقيقة 65.