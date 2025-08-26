الشرطة العراقي يتغلب على مضيفه الشمس المصري بثلاثية نظيفة ودياً

شفق نيوز- القاهرة

‏فاز فريق نادي الشرطة العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، على مضيفه فريق الشمس المصري في لقاء ودي جرى في العاصمة المصرية القاهرة.

وجرت المباراة اليوم في ملعب نادي الشمس ضمن معسكر نادي الشرطة الحالي في جمهورية مصر العربية.

وانتهت المباراة بفوز كبير للشرطة بثلاثية نظيفة في مباراة سيطر خلالها لاعبو "القيثارة" على مجريات اللقاء.

وسجل أهداف نادي الشرطة كل من، دومينيك ميندي، وليونيل اتيبا، وسالم أحمد.

ويفتقد فريق الشرطة للمحترفين محمود المواس لعدم منحه التأشيرة، وعبد المجيد أبو بكر لتعرضه لوعكة صحية.

وكان فريق الشرطة خسر أمام إنبي المصري في أول تجريبية بمعسكر مصر يوم أمس الاثنين.