الشرطة العراقي يتعثر أمام الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا

شفق نيوز- الدوحة

خسر فريق الشرطة العراقي، يوم الاثنين، أمام الغرافة القطري بنتيجة 0-2 ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للأندية النخبة لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب خليفة الدولي عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت العاصمتين بغداد والدوحة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، ومع بداية الشوط الثاني سجل الغراف هدفه الأول عن طريق خوسيلو في الدقيقة 48، وأضاف الغراف هدفه الثاني عن طريق اللاعب فرجاني ساسي في الدقيقة 54.

وشهد فريق الشرطة غياب ثلاثة لاعبين أساسيين عن التشكيلة التي خاضت مواجهة الغرافة القطري اليوم، وهم كل من، أمير صباح الذي تعرض لوعكة صحية ولم يسافر مع الفريق، وسالم أحمد بسبب إصابة في العضلة الخلفية، إضافة إلى المحترف البرازيلي لوكاس موسيس الذي تعرض لإصابة قوية خلال مباراة الفريق السابقة أمام نوروز.

وكان وفد فريق الشرطة العراقي وصل، السبت الماضي إلى العاصمة القطرية الدوحة وباشر على الفور في أولى وحداته التدريبية استعداداً للقاء اليوم.