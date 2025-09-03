الشرطة العراقي يتعادل مع بطل ليبيريا ودياً

شفق نيوز- القاهرة

تعادل بطل الدوري العراقي فريق الشرطة لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، مع بطل الدوري الليبيري فريق أسفيل ودياً بهدف لكل منهما.

وجرت المباراة على معسكر نادي الشرطة التدريبي المقام في مصر، استعداداً لدوري نجوم العراق ودوري أبطال آسيا للنخبة.

وجاء هدف الشرطة من ركلة جزاء نفذها بنجاح المحترف دومينيك ميندي.

وكان فريق الشرطة فاز على فريق أسوان المصري 4-1 في ودية سابقة جرت ضمن معسكره التدريبي في مصر، وسجل الأهداف كل من عبد الرزاق قاسم وسالم أحمد ومصطفى سعدون وأحمد فرحان.