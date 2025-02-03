الشرطة العراقي يتعادل مع الاستقلال الإيراني ويودع دوري أبطال نخبة آسيا

شفق نيوز/ تعادل فريق الشرطة العراقي مع مضيفه الاستقلال الإيراني، مساء اليوم الاثنين، ضمن مباريات الجولة السابعة من منافسات دوري أبطال نخبة آسيا الموسم 2024-2025.

وجرت المباراة في ملعب آزادي الدولي بالعاصمة الإيرانية طهران عند الساعة السابعة مساءً، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نادي الاستقلال بهدف دون مقابل للشرطة جاء عن طريق جويل كوجر في الدقيقة الرابعة، وتمكن الشرطة من تعديل النتيجة في بداية الشوط الثاني في الدقيقة 49 عن طريق اللاعب ريوان أمين.

وبهذه النتيجة ودع الشرطة دوري أبطال نخبة آسيا من دور المجموعات، بعد تعادله مع استقلال طهران بهدف في الجولة السابعة متذيلاً المجموعة برصيد 3 نقاط.

وكان فريق الشرطة العراقي قد وصل إلى إيران يوم الجمعة الماضي، استعداداً لمواجهة فريق الاستقلال الإيراني اليوم في دوري أبطال نخبة آسيا.