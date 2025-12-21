الشرطة العراقي يتحدى بطل آسيا بثقة الأداء وطموح الظهور

شفق نيوز– بغداد

أكد مدرب نادي الشرطة، مؤمن سليمان، اليوم الأحد، إدراكه لقوة المنافس السعودي بصفته بطل النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، مشدداً في الوقت ذاته على ثقته بهوية فريقه وتمسكه بالأسلوب ذاته دون أي تغيير.

وقال سليمان، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الأهلي السعودي، أن فريقه قدّم مستويات مميزة أمام الغرافة وتراكتور، إلا أن النتائج لم تعكس حقيقة الأداء، مؤكداً أنه لا يوجّه أي لوم للاعبين.

ونفى، وجود تراجع بدني في الشوط الثاني، معتبراً أن مثل هذه المواجهات تسهم في زيادة خبرة اللاعبين عند اللعب أمام الفرق الكبيرة.

وأشار مدرب الشرطة إلى امتلاك الأهلي السعودي محترفين مميزين، مشيداً في الوقت نفسه بالتحكيم، رغم بعض الظروف السابقة التي أثرت على فريقه.

من جانبه، وصف لاعب الشرطة محمود المواس المواجهة بأنها مصيرية أمام بطل آسيا، مؤكداً أن الهدف يتمثل في الظهور بصورة تليق باسم نادي الشرطة.

وشدد على أن اللعب الجماعي هو مفتاح النجاح، وأن الأرقام الفردية لا تعني شيئاً بقدر خدمة الفريق، معرباً عن طموحه وزملائه في تقديم أداء مشرّف يعكس التطور الذي تشهده الكرة العراقية في هذا الاستحقاق القاري.