الشرطة العراقي والاتحاد السعودي يخوضان تدريباتهما في بغداد استعداداً للمواجهة الاسيوية

شفق نيوز بغداد

يخوض فريقا الشرطة العراقي والاتحاد السعودي تدريباتهما الرسمية على ملعب المدينة الدولي في بغداد والذي سيستضيف اللقاء الرسمي ضمن دوري ابطال اسيا.

وتأتي إجراء تدريبات مساء اليوم الأحد استعداداً للمواجهة المرتقبة بين الشرطة العراقي والاتحاد السعودي ضمن الجولة الرابعة من دوري ابطال اسيا للنخبة، والتي ستقام مساء غد الاثنين عند الساعة السابعة مساء على ملعب المدينة ببغداد .

وسيجري نادي الشرطة مرانه الرسمي اليوم عند الساعة الـ6:45 مساء يسبقه المؤتمر الصحفي الخاص بالفريق عند الساعة الـ6:30، بينما يعقد الاتحاد السعودي مؤتمره الصحفي عند الساعة الـ7:45، ويخوض تدريبه الرسمي في تمام الساعة الـ8:00 مساء على نفس الملعب.

واكد المنسق الاعلامي لنادي الشرطة اثير الشويلي، ان الفريق في جاهزية تامة لخوض المباراة بعد أن واصل تدريباته خلال فترة التوقف الدولي وخاض مباراتين تجريبيتين استعداداً لهذه المواجهة المرتقبة.

واشار الى ان جميع اللاعبين متاحون للمباراة باستثناء المهاجم سالم احمد الذي سيغيب بسبب الاصابة، وهو الان يواصل التاهيل، ومن المتوقع ان يكون جاهزا بعد مدة قصيرة.

وأضاف الشويلي أن الجهاز الفني حدد ملامح التشكيلة والخطة التي سيعتمدها أمام الاتحاد السعودي، مبيناً أن الطموح كبير لتحقيق نتيجة ايجابية في هذه القمة الآسيوية.