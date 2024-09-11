الشرطة العراقي: تغيير ملعب مباراتنا مع النصر السعودي سيكلفنا أموالاً وعقوبات دولية

شفق نيوز/ أكد مصدر مطلع في نادي الشرطة الرياضي، مساء اليوم الأربعاء، أن الإدارة ترفض نقل مباراة فريقها الكروي مع النصر السعودي ضمن بطولة الأندية الآسيوية للنخبة، من ملعب كربلاء إلى ملعب المدينة في بغداد، مبيناً أن ذلك سيكلف "القيثارة الخضراء" مبالغ طائلة وقد يعرض العراق لعقوبات دولية بداعي عدم تمكنه من تنظيم المباريات الرسمية.

‏وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "من غير المعقول أن يفاتح الاتحاد السعودي لكرة القدم وعبر نادي النصر، نظيره الاتحاد العراقي لكرة القدم ويطلب منه مفاتحة نادي الشرطة لنقل المباراة إلى ملعب المدينة في بغداد بدلاً من ملعب كربلاء، وكان الأجدر بالاتحاد السعودي مفاتحة الاتحاد الآسيوي بذلك لأنه صاحب القرار".

‏وأوضح أن "المفاتحة يجب أن توجه إلى الاتحاد الآسيوي كونه الجهة الراعية للبطولة وليس الاتحاد العراقي، فهو المعني بشأن تنظيم البطولات القارية للمنتخبات والأندية".

‏وأشار إلى أن "إدارة نادي الشرطة وبالتعاون مع الجهات العراقية ذات العلاقة بذلت مجهوداً كبيراً من أجل تهيئة ملعب كربلاء لاستضافة المباراة المقررة بين فريقي الشرطة وضيفه النصر السعودي"، مبيناً أن "إدارة نادي الشرطة انفقت مبالغ طائلة من أجل تهيئة الملعب وتجهيزه في الوقت المقرر وقد أنجزت ملاحظات اللجنة الآسيوية التي أجرت كشفاً على ملعب كربلاء في وقت سابق".

‏واستطرد المصدر "في حال تمت الاستجابة للاتحاد السعودي ونقل المباراة من الملعب المتفق عليه إلى ملعب آخر فإن الاتحاد الآسيوي سيعاقب نادي الشرطة بغرامة مالية تصل إلى أكثر من 400 ألف دولار والتي تشمل حقوق النقل والإعلانات والمشرفين وغيرها من الأمور التنظيمية الأخرى، ناهيك عن العقوبة الدولية التي قد تطال الكرة العراقية بداعي عدم تمكنها من تنظيم واستضافة البطولات الرسمية".

وكانت إدارة نادي الشرطة العراقي قد أكدت يوم أمس الثلاثاء، أنها سترفض تغيير ملعب لقاء فريقها أمام النصر السعودي في الجولة الأولى من منافسات أندية آسيا للنخبة حتى وإن طلب منها ذلك الاتحاد الآسيوي، لا سيما أنها اتبعت كل التعليمات الآسيوية المتبعة وفق ضوابط الاتحاد الآسيوي.

وقال عضو إدارة نادي الشرطة غازي فيصل، لوكالة شفق نيوز؛ إن "إدارة النادي تسلمت طلباً من نادي النصر السعودي تدعو فيه تغيير ملعب كربلاء بداعي بعده عن مطار النجف الدولي"، معتبراً أنه "سبب غريب لقرب المسافة جداً بين المحافظتين".

‏ودعا فيصل "الجميع لاحترام إرادتنا كما نحترم قوانين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وإدارات الأندية المنافسة، لاسيما أننا لم نقدم يوماً على محاولات تغيير ملاعب دول استضافتنا في بطولات مختلفة لأننا نحترم رغبة الجميع".

وأضاف أن "الاتحاد الآسيوي سبق وأن كشف عن ملعب كربلاء عبر فريق مكلف من قبله واقتنع تماماً بمجمل الملعب ومسافة الطريق الرابط بين كربلاء والنجف وثبت على إقامته في كربلاء ولا يحق للنصر محاولات تغييره في وقت حرج وبعد تواصل العمل فيه من أجل تجهيزه"، مؤكداً أن "الشرطة لا ترضى بتغيير الملعب حتى وإن طلب منها ذلك الاتحاد الآسيوي وسيبقى نادينا على موقفه".