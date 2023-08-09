الشرطة العراقية ورونالدو في صورة تذكارية

شفق نيوز/ التقط، نجم منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، صورة مع عدد من لاعبي الشرطة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن لاعبي القيثارة الخضراء ابدوا اعجابهم بتواضع النجم العالمي رونالدو، والذي ابدى بدوره سعادته وهو يقف وسط لاعبي الشرطة.

ويخوض فريق نادي الشرطة العراقي اليوم الأربعاء على استاد مدينة الأمير سلطان، بأبها، الاختبار الأصعب له في البطولة العربية للأندية الابطال لكرة القدم "كأس الملك سلمان"، عندما يصطدم بنادي النصر السعودي في نصف النهائي البطولة، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين.