الشباب يستعد لليابان "بأجواء جميلة" ولاعبين عراقيين ضمن التشكيلة الأفضل آسيوياً

شفق نيوز / واصلَ منتخب شباب العراق، اليوم الاثنين، تدريباته في ملعبِ بونيودكور الفرعيّ الثالث استعداداً لملاقاةِ نظيره الياباني الأربعاء المقبل في الدور نصف النهائي لبطولةِ كأس آسيا، فيما اختار الاتحاد الآسيوي لاعبين عراقيين ضمن تشكيلة الأفضل في الدور ربع النهائي للبطولةِ.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "التدريباتُ حضرها رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال، وعضوا المكتب التنفيذيّ لاتحاد الكرة محمد ناصر وخلف جلال، وعضو الوفد علي جابر، حيث تدربَ جميع اللاعبين من دون استثناء وسط أجواءٍ جميلة، وتركزت التدريبات على تمارين اللياقة البدنية وبعض التدريبات التكتيكيّة والخاصة، واستخدام بعض الأساليب التكتيكيّة بقيادة المدرب عماد محمد وجهازه التدريبي".

وأضاف البيان أن "تمرينات اليوم غادرها كابتن الفريق عبد الرزاق قاسم بعد نصف ساعة، وذلك بسبب إصابةٍ بسيطةٍ شعر بها، فضّل الجهاز التدريبي على أثرها منحه الراحة".

وتابع البيان ان "يوم غد سيقام المؤتمر الصحفي الخاص بمباراةِ العراق واليابان ضمن الجولةِ قبل النهائيّة المؤهلة للمواجهةِ الختامية لكأس آسيا عند الساعةِ التاسعة صباحاً بتوقيت العراق، الحادية عشرة بتوقيت أوزبكستان، ويمثل العراق فيه مدرب منتخب الشباب عماد محمد برفقة اللاعب كاظم رعد، وذلك في قاعةِ المؤتمرات الصحفيّة في ملعب بونيودكور".

واختار الاتحاد الآسيوي لاعب خط الدفاع آدم طالب، ولاعب وسط المنتخب الشبابي علي جاسم، ضمن تشكيلة الأفضل التي اختارها للمنتخبات في الدور ربع النهائي لبطولةِ كأس آسيا دون 20 عاماً، وفق بيان الاتحاد العراقي.