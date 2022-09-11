 الشباب يتغلب على برايتي "ودياً" وصفارة عراقية تقود مباراة أوزبكستان وميانمار  

شفق نيوز/ اختتم منتخب الشباب معسكره التدريبي، الذي استمر 12 يوماً في أربيل، بفوزه على فريق برايتي بطل كأس إقليم كوردستان بهدف من دون مقابل في المباراة التي استضافها اليوم الأحد ملعب "برايتي" ضمن استعدادات المنتخب للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا.

وأكد مدرب منتخب الشباب "عماد محمد" الاستفادة الجيدة من المعسكر كونه شهد مباريات مكثفةً من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين بشكل تام، خصوصاً بعد المشاركة في البطولة العربية وتأجيل التصفيات الآسيوية التي كان من المقرر أن تنطلق في الرابع عشر من الشهر الحالي في البصرة، ما سمح بعودة عدد من اللاعبين المصابين، مبيناً أن المنتخب سيعاود تدريباته يوم الخميس المقبل.

وخاض منتخب الشباب أربع مباريات تغلب في الأولى على فريق نوروز بهدفين من دون مقابل، وخسر في الثانية أمام أربيل بهدف، وتعادل مع الحدود سلبياً في مباراته الثالثة، وفاز في مباراته الأخيرة على برايتي بهدف من دون مقابل.

وفي شأن رياضي آخر، كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحكم الدولي العراقي "يوسف سعيد" لقيادة مباراة منتخبي أوزبكستان وميانمار التي تقام غداً الأثنين في مدينة الدمام السعودية عند الساعة السادسة وخمس عشرة دقيقةً، وهي ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 20 عاماً.

وضم الطاقم التحكيمي للمباراة الدولي أحمد صباح حكماً مساعداً أول، والدولي الأردني أيمن فيصل مساعداً ثانياً، والدولي خالد شاخصي حكماً رابعاً.