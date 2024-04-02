الشباب والرياضة: لا نية للتحرك بالضد من الأندية الممتنعة

شفق نيوز/ نفت وزارة الشباب والرياضة، يوم الثلاثاء، نيتها مطالبة وزارات اخرى بحجب الأموال الممنوحة عن الاندية التي تمتنع عن تفريغ لاعبيها للمنتخب الاولمبي، الذي يستعد لبطولة آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وقال مدير عام العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الشباب والرياضة حسام حسن لوكالة شفق نيوز، ان "لا سلطة لوزارتنا على بقية الوزارات الاخرى، وما أثير بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة".

وفي السياق، رفضت وزارة الشباب والرياضة وضع أسمها أو أسم جهات أخرى ضمن الفورمة الخاصة بالأندية في المخاطبات الرسمية.

وأكدت الوزارة، وفق وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، أن الأندية الرياضية كيان مستقل لوحدة استنادا لما جاء بقانون الأندية.

وبين الكتاب أنه في حال استمرت بعض الاندية بوضع اسم الوزارة في الفورمة فإنها ستقوم باهمال الكتاب باعتباره مخالفاً للتعليمات والضوابط.