الشباب والرياضة تؤكد: الأمطار لم تؤثر على أرضية ملعب الميناء

شفق نيوز/ اكد مدير عام دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة، طالب الموسوي، يوم السبت، أن الأمور جداً طبيعية في ملعب نادي الميناء رغم تواصل هطول الأمطار.

وقال الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن "ملعب الميناء الذي تم إكسائه بالعشب الطبيعي حديثاً لم يتأثر بالأمطار الغزيرة التي هطلت في البصرة والمحافظات العراقية".

وبين أن "الأمور مطمئنة ولا تدعو للقلق فالملعب مجهز بمنظومة تصريف مياه الأمطار ولا يتأثر بالأمطار".

وأشار إلى أن "الملعب سيستقبل مباريات بطولة خليجي 25، ووديتي المنتخب العراقي مع نظيره الكويتي في الثلاثين من الشهر الجاري، ومباراة فريق الميناء امام الكويت الكويتي الاثنين المقبل".

وشهدت بغداد والمحافظات العراقية أمطاراً غزيرة أثرت على مفاصل الحياة اليومية للعراقيين وكذلك على الرياضة.