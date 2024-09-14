الشباب والرياضة تنفي توعد نادي الشرطة بشأن تذاكر مباراة الأبطال

شفق نيوز/ نفى المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة حسام حسن، يوم السبت، الأنباء المتداولة حول توعد الوزارة لنادي الشرطة بشأن تذاكر مباراة الاثنين في دوري أبطال آسيا ضد النصر السعودي.

وتداولت وسائل إعلام محلية، أنباء تفيد بأن وزارة الشباب والرياضة، هاجمت نادي الشرطة، وقالت: "وزارتنا منحت الملعب مجانا لكنكم بعتم التذاكر لمتعهد بـ900 مليون دينار"، وأنها ستفرض عقوبات كبيرة في حال عدم انهاء الفوضى.

وأكد حسن، لوكالة شفق نيوز، أن التصريح الوحيد للوزارة كان عن لسان وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، والذي اقتصر فقط على القول: "لقد أكملنا جميع التحضيرات بما يخص وزارة الشباب والرياضة من تهيئة الملعب لمباراة نادي الشرطة مع النصر السعودي، وأن بيع التذاكر مسؤولية نادي الشرطة".

واضاف أن الوزير أكد العمل على توفير شاشات في الساحات العامة وتشغيل شاشة ملعب الشعب لمشاهدة المباراة"، ودعا الجميع إلى الإلتزام ومساعدة القوات الأمنية والجهات المنظمة للمباراة لإيصال صورة إيجابية عن بغداد وعن الملاعب العراقية.