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الشباب والرياضة تمنح 50 مليون دينار لثمانية اندية

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-12T11:10:04+0000
الشباب والرياضة تمنح 50 مليون دينار لثمانية اندية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الشباب والرياضة العراقية، يوم السبت، عن صرف 50 مليون دينار لثمانية اندية رياضية لتسيير أمورها المالية.

وقال مدير دائرة التربية البدنية والرياضة في الوزارة احمد عودة الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن وزارته منحت اندية اربيل وزاخو والنجف والديوانية والسماوة والقاسم والناصرية والشطرة 50 مليون دينار لكل منها.

وبين الموسوي أن الدعم للاندية المذكورة سيسهم في قضاء بعض احتياجاتها كونها تتحمل اعباء كبيرة بسبب الضائقة المالية التي تعانيها.

وتشكو الاندية الرياضية العراقية من ضائقة مالية تعيق مهامها في مجاراة الواقع الرياضي في البلاد.

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