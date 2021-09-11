الشباب والرياضة تكشف لشفق نيوز حقيقة استقالة درجال

شفق نيوز/ أوضحت وزارة الشباب والرياضة، يوم السبت، حقيقة استقالة وزيرها عدنان درجال.

وقال مدير اعلام وزارة الشباب والرياضة علي العطواني لوكالة شفق نيوز، إن "ماتداولته وسائل الاعلام عن تقديم وزير الشباب عدنان درجال استقالته من منصبه وموافقة رئيس الوزراء عليها خبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا وهذه ورقة يستخدمها البعض لاغراض انتخابية".

وتابع أن "الخبر ملفق من بعض الجهات التي تعمل ضد الوزير عدنان درجال".

ونشرت مواقع ووسائل اعلام خبرا مفاده أن الكابتن عدنان درجال اعلن أستقالته بشكل (رسمي) من منصب وزير الشباب والرياضة ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وافق عليها.