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الشباب والرياضة تكشف أسباب تأخر صرف المليارات الثلاثة للمحافظات العراقية

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-29T09:00:25+0000
الشباب والرياضة تكشف أسباب تأخر صرف المليارات الثلاثة للمحافظات العراقية

شفق نيوز/ أوضحت وزارة الشباب والرياضة، يوم الأربعاء، الأشكال الحاصل في الوسط الرياضي بشأن المبلغ الذي خصصها مجلس الوزراء بقرار رسمي لكل محافظة وقدره 3 مليارات دينار والذي تفاجأ بها الوسط الرياضي بتخفيض المبلغ الى 200 مليون دينار.

وقال علي العطواني الناطق باسم وزارة الشباب والرياضة لوكالة شفق نيوز، إن "ذلك جاء بسبب التفسير الخاطئ لوزارة المالية التي اعتبرت مبلغ 3 مليارات تقسم لكل نادٍ وعند تقسيمها تكون حصة كل نادٍ 200 مليون".

واضاف ان "مجلس الوزراء اعترض و رفض هذا التقسيم وكان القصد من التخصيص هو منح كل محافظة 3 مليارات تخصص للشأن الرياضي".

وتابع ان "هذا احدث تضارباً في الاراء ولهذا قررت رئاسة الوزراء ايقاف الاجراء حالياً وعليه توقف القرار، ولذلك الوزارة رفعت طلب لمجلس الوزراء لحل الازمة بشكل مؤقت بصرف 200 مليون دينار لكل نادٍ، وسوف يسري هذا الحل الوزاري الخاص بتخصيص 200 مليون دينار لكل نادٍ شرط ان تكون المبالغ من ميزانية المحافظات ومعزولة عن تخصيص مجلس الوزراء الذي سيتم اتخاذ الاجراء بشأنه لاحقا".

وكان مجلس الوزراء خصص 3 مليارات دينار لكل محافظة لدعم الرياضة العراقية.

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